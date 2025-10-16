Benevento domani via Camerario e parcheggio ex Bnl in via Nenni chiusi al traffico
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Benevento rende noto che nella giornata di domani, venerdì 17 ottobre, a partire dalle ore 9:00 e fino alla conclusione degli interventi, l’area parcheggio ex Bnl di Via Nenni sarà interdetta al traffico e alla sosta per consentire l’ultimazione dei lavori di rimozione delle infrastrutture delle preesistente stazione di ricarica elettrica con contestuali operazioni di asfaltatura. Sempre domani, dalle ore 7:30 fino alla conclusione dei lavori per la posa in opera di nuovi cavi fibra ottica, Via Camerario, nel tratto dall’incrocio con Vico III San Nicola fino all’incrocio con Piazza Piano di Corte, sarà interdetta al traffico e alla sosta veicolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
