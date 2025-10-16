Ben - Rabbia Animale | ecco il primo trailer italiano dell' horror con una scimmia assassina
A gennaio 2026 al cinema con Eagle Pictures arriva un nuovo horror diretto da Johannes Roberts che parla della lotta per la sopravvivenza di alcuni personaggi che hanno a che fare con uno scimpanzé assetato di sangue. Ecco trailer e trama di Ben - Rabbia Animale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
LA TRAMA DI BEN - RABBIA ANIMALE - Rabbia Animale, il film diretto da Johannes Roberts, segue la storia di Lucy (Johnny Sequoyah) di ritorno a casa per le vacanze alle Hawaii dalla sua famiglia: il padre non udente Adam (Troy ... Scrive comingsoon.it