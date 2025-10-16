Ben il 68,4% delle donne che subiscono abusi domestici non lascia il proprio aggressore per paura di non avere più un alloggio sicuro Arrivando a preferire una casa con le violenze a nessuna casa
L a denuncia viene dal Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini della Fondazione Asilo Mariuccia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà. La povertà abitativa è tra gli ostacoli più importanti per le vittime ad avviare un percorso di uscita dalla violenza domestica. Il dato choccante viene da un sondaggio di Women’s Aid: il 68,4% delle donne non lascia il proprio aggressore per timore di non avere più un alloggio sicuro. Nonostante proprio quelle mura domestiche che non riescono a lasciare siano state teatro di abusi. Viola, il cortometraggio OffiCine-IED che fa riflettere sulla violenza economica X Leggi anche › Violenza economica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
