Il ritorno di Belen Rodriguez sul piccolo schermo e in radio segna un nuovo capitolo della sua carriera, ma anche l’inizio di una fase tutt’altro che tranquilla. Dopo anni da protagonista nei palinsesti Mediaset, tra prime serate e format di successo, la conduttrice argentina ha attraversato un momento di profonda crisi personale che l’ha tenuta lontana dai riflettori per mesi. La rinascita professionale è iniziata nel 2024, prima su Real Time e Nove, e poi con lo sbarco in Rai, dove è apparsa a Ballando con le Stelle e ha debuttato su Radio 2 con il programma Matti da Legare. Tuttavia, il suo arrivo negli ambienti Rai non sembrerebbe essere stato accolto con entusiasmo da tutti: tra indiscrezioni, malumori e presunti privilegi, il clima interno si fa sempre più teso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen tra accuse e insinuazioni, è gelo in Rai: dietro le quinte c’è malumore, ecco cosa si mormora