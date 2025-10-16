Belén Rodríguez | verso Sanremo Giovani? Spunta una doppia indiscrezione
Belén Rodríguez impegnata in radio con “Matti da Legare”. Emerge un retroscena, cosa sta accadendo. Belén Rodríguez aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera e questa volta lo fa attraverso le frequenze radiofoniche. La showgirl e conduttrice argentina è pronta a sorprendere il pubblico con il suo debutto su Rai Radio 2 nel programma “Matti da Legare”, un talk dinamico che mescola attualità, intrattenimento e momenti comici. Leggi anche Cecilia Rodríguez si rivolge a Clara Isabel ed Ignazio. Il gesto Dopo anni di successi in televisione, Belén ha scelto di ampliare il suo raggio d’azione verso un mezzo più intimo e diretto come la radio. 🔗 Leggi su 361magazine.com
