Belen Rodriguez e l'amore | Sono sola perché gli uomini hanno paura di me Voglio un compagno serio

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i numerosi flirt che le vengono continuamente attribuiti, Belen Rodriguez ha parlato della sua visione dell'amore: "Sono sola perché gli uomini hanno paura di me. Vorrei incontrarne uno serio, che non entri in competizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

belen rodriguez amore sonoBelen Rodriguez e l’amore: “Sono sola perché gli uomini hanno paura di me. Voglio un compagno serio” - Dopo i numerosi flirt che le vengono continuamente attribuiti, Belen Rodriguez ha parlato della sua visione dell'amore: "Sono sola perché gli uomini ... Secondo fanpage.it

belen rodriguez amore sono''Vorrei un uomo serio, più grande'': Belen Rodriguez ha voglia di un amore diverso, svela perché le sue storie non hanno funzionato - Ha sottolineato che le piacerebbe un partner più grande d’età (il padre della sua bambina, Luna Marì, ovvero ... Lo riporta gossip.it

belen rodriguez amore sono“Adesso voglio un uomo così”: la confessione di Belen Rodriguez sull’amore - Belen Rodriguez rivela perché le sue storie non hanno funzionato e confessa di volere un uomo più grande e maturo. Si legge su donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Belen Rodriguez Amore Sono