Belen Rodriguez e l'amore | Sono sola perché gli uomini hanno paura di me Voglio un compagno serio

Dopo i numerosi flirt che le vengono continuamente attribuiti, Belen Rodriguez ha parlato della sua visione dell'amore: "Sono sola perché gli uomini hanno paura di me. Vorrei incontrarne uno serio, che non entri in competizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Secondo le ultime indiscrezioni, la conduzione di #SanremoGiovani potrebbe essere affidata a Gianluca Gazzoli e Belen Rodriguez. Fonte: Fanpage/Adnkronos - X Vai su X

Belen Rodriguez é incinta del 3 figlio, tutti sotto choc: il padre é.... - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez e l’amore: “Sono sola perché gli uomini hanno paura di me. Voglio un compagno serio” - Dopo i numerosi flirt che le vengono continuamente attribuiti, Belen Rodriguez ha parlato della sua visione dell'amore: "Sono sola perché gli uomini ... Secondo fanpage.it

''Vorrei un uomo serio, più grande'': Belen Rodriguez ha voglia di un amore diverso, svela perché le sue storie non hanno funzionato - Ha sottolineato che le piacerebbe un partner più grande d’età (il padre della sua bambina, Luna Marì, ovvero ... Lo riporta gossip.it

“Adesso voglio un uomo così”: la confessione di Belen Rodriguez sull’amore - Belen Rodriguez rivela perché le sue storie non hanno funzionato e confessa di volere un uomo più grande e maturo. Si legge su donnaglamour.it