Belen in Rai? Stefano De Martino è contrario | è guerra tra i due ex i rapporti sono più tesi che mai

Il ritorno di Belen Rodriguez nel mondo dello spettacolo sembra aver riacceso vecchie tensioni. Dopo un periodo di relativa assenza dai riflettori, la showgirl argentina è tornata con nuovi progetti targati Rai, attirando su di sé l’attenzione di pubblico e media. Ma se il rilancio professionale di Belen appare sempre più solido, c’è chi – tra le mura di Viale Mazzini – non sarebbe affatto felice di questo ritorno: Stefano De Martino. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, l’ex marito non vedrebbe di buon occhio la presenza di Rodriguez nella stessa azienda che lo ha reso uno dei volti simbolo della nuova generazione televisiva. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Belen in Rai? Stefano De Martino è contrario: è guerra tra i due ex, i rapporti sono più tesi che mai

