Beko verifiche sui binari Sei mesi per liberare il sito
Sei mesi per svuotare lo stabilimento Beko di viale Toselli. E’ quanto previsto dalla multinazionale turca che dovrà procedere con un appalto a un soggetto esterno per smontare gli impianti, le tubature e procedere a tutte le operazioni del caso in vista dello stop alla produzione in programma entro il 30 novembre. Il tempo corre e intanto l’advisor Sernet continua a mantenere aperto il dialogo con quella decina di soggetti interessari al rilancio del sito senese. Nelle settimane passate ci sono state delle visite nello stabilimento. Ma accanto a quelle dei possibili investitori, sono stati registrati sopralluoghi anche da parte del personale delle Ferrovie, che hanno esaminato le condizioni dei binari interni all’area produttiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
