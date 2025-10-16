Sei mesi per svuotare lo stabilimento Beko di viale Toselli. E’ quanto previsto dalla multinazionale turca che dovrà procedere con un appalto a un soggetto esterno per smontare gli impianti, le tubature e procedere a tutte le operazioni del caso in vista dello stop alla produzione in programma entro il 30 novembre. Il tempo corre e intanto l’advisor Sernet continua a mantenere aperto il dialogo con quella decina di soggetti interessari al rilancio del sito senese. Nelle settimane passate ci sono state delle visite nello stabilimento. Ma accanto a quelle dei possibili investitori, sono stati registrati sopralluoghi anche da parte del personale delle Ferrovie, che hanno esaminato le condizioni dei binari interni all’area produttiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beko, verifiche sui binari. Sei mesi per liberare il sito