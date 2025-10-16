Bed and breakfast a Napoli così il Comune vuole cambiare le regole sulle destinazioni d'uso
Il Comune di Napoli ha realizzato un documento strategico per istituire nuove regole per la gestione e l'apertura di B&B e case vacanza. Non sarà messo un tetto massimo al numero di strutture in città. Ma ci saranno l'obbligo di cambio di destinazione d'uso e maggiori controlli. Previsti anche incentivi per chi affitta a canone concordato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
