Nuovo appuntamento oggi – giovedì 16 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Luna confessa a Zende di sentirsi una bugiarda, ma lui la conforta dicendole che lei non ha nessuna colpa dell’accaduto ma le suggerisce di lasciare R.J. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 16 ottobre 2025 | Video Mediaset