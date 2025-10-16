Beautiful | Jacqueline MacInnes Wood rivela il sesso del suo quinto figlio ed è pronta a far tornare la sua Steffy!
Steffy sta per tornare nelle puntate americane di Beautiful, parola di Jacqueline MacInnes Wood. L'attrice riappare sui social dopo mesi di silenzio, rivela il sesso del suo quinto figlio e si prepara a riprendere il lavoro nei panni di Steffy, pronta ad affrontare il suo peggiore incubo: Luna Nozawa!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
Jacqueline Maclnnes Wood è diventata mamma per la quinta volta La nota Steffy Forrester di #Beautiful ha condiviso tutte le emozioni dell’ultimo periodo: “Ho accolto a casa un bellissimo e sano bambino. Questa stagione è stata tutta dedicata al fermarsi, al - facebook.com Vai su Facebook
“È nato il quinto figlio” La Vip torna sui social dopo il lieto annuncio: un maschietto che spiega la sua assenza - Jacqueline MacInnes Wood annuncia la nascita del quinto figlio, condividendo la gioia della maternità e momenti di felicità con i fan sui social. Come scrive bigodino.it
‘Bold & the Beautiful’ Star Jacqueline MacInnes Wood Shares First Look at Baby Boy Talon - "The Bold and the Beautiful" star Jacqueline MacInnes Wood shares a glimpse of her family life ahead of her return to the show. Segnala entertainmentnow.com
Bold and the Beautiful’s Jacqueline MacInnes Wood Welcomes Her Fifth Baby Boy - The Bold and the Beautiful star shared the joyful news that she’s welcomed her fifth son, calling this season one of stillness, gratitude, and ... yahoo.com scrive