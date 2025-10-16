Beatrice Venezi il gran rifiuto degli orchestrali | per boicottare la musicista sgradita all’establishment salta la prima di domani

«In questo momento non sto rispondendo più a nessuno, stiamo cercando di abbassare i toni perché siamo arrivati a un livello estremo. La mia dichiarazione pertanto sarà molto semplice ma schietta: «Sono dispiaciuto che si sia arrivati allo sciopero perché è una forma di contestazione che probabilmente danneggia soprattutto l’utenza. Penso anche che probabilmente si sarebbero potute organizzare altre forme di protesta», ma – ci permettiamo noi di eccepire noi sommessamente – per concludere la frase sospesa dai tre puntini che, come diceva Oscar Wilde, «è consentito tutto, meno che la verità». Il Maestro Colabianchi su Beatrice Venezi: lo sciopero? danneggia gli utenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

