Tris azzurro negli ottavi di finale nel Challenge di Nuvali, in questo finale di stagione che sta rilanciando in qualche modo il beach volley maschile italiano. CottafavaDal Corso, RanghieriAlfieri e RossiViscovich hanno vinto il loro girone nelle Filippine e saranno quindi esentati dal primo turno a eliminazione diretta, che vedrà invece protagonisti AndreattaBenzi, capaci di impegnare fino al tie-break i forti inglesi BelloBello nella finale del loro girone. Nel girone B, finale vinta da CottafavaDal Corso, che hanno superato 2-0 la coppia statunitense SmithWebber. Nel primo set partenza a razzo degli azzurri, avanti 11-5, poi il recupero degli americani fino all’ 11-9 e un nuovo break tricolore che ha spianato la strada verso il 21-14 conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley: un tris azzurro centra gli ottavi nel Challenge di Nuvali!