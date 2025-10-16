Beach volley | un tris azzurro centra gli ottavi nel Challenge di Nuvali!
Tris azzurro negli ottavi di finale nel Challenge di Nuvali, in questo finale di stagione che sta rilanciando in qualche modo il beach volley maschile italiano. CottafavaDal Corso, RanghieriAlfieri e RossiViscovich hanno vinto il loro girone nelle Filippine e saranno quindi esentati dal primo turno a eliminazione diretta, che vedrà invece protagonisti AndreattaBenzi, capaci di impegnare fino al tie-break i forti inglesi BelloBello nella finale del loro girone. Nel girone B, finale vinta da CottafavaDal Corso, che hanno superato 2-0 la coppia statunitense SmithWebber. Nel primo set partenza a razzo degli azzurri, avanti 11-5, poi il recupero degli americani fino all’ 11-9 e un nuovo break tricolore che ha spianato la strada verso il 21-14 conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
