Beach Volley Mondiale Under 21 | l’Italia c’è! Iurisci Sanguanini superano le qualificazioni e volano nel main draw di Puebla
L’Italia sarà protagonista anche al Mondiale Under 21 di beach volley in corso a Puebla, in Messico. A tener alta la bandiera azzurra sono Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini, che hanno conquistato con pieno merito il pass per il tabellone principale al termine di un percorso impeccabile nelle qualificazioni. Un successo importante, perché la coppia azzurra era l’unica rappresentante italiana nella rassegna maschile e partiva dal tabellone preliminare, dove ogni passo falso avrebbe significato eliminazione immediata. Gli azzurri hanno esordito con autorità nel secondo turno (il primo per loro, grazie al bye iniziale), superando in due set i lettoni B?rzi?šGutmanis con il punteggio di 21-13, 21-18. 🔗 Leggi su Oasport.it
