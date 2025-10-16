Beach Volley l’Italia cala il poker nel Challenge di Nuvali! Quattro successi per gli azzurri e secondo turno conquistato
È iniziato nel migliore dei modi il Challenge di Nuvali, nelle Filippine, per il beach volley italiano. Le quattro coppie azzurre impegnate nel tabellone maschile hanno vinto tutte le loro partite d’esordio nelle semifinali dei gironi, piazzandosi così in una posizione ideale per puntare al primo posto nelle pool e alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. La giornata inaugurale ha confermato il buono stato di forma delle coppie italiane, capaci di imporsi in partite di livello e spesso combattute, mostrando solidità nei momenti decisivi e adattamento alle condizioni calde e umide dei campi filippini. 🔗 Leggi su Oasport.it
