beach volley andrea sanguanini da reggio al messico per i mondiali under 21

Andrea Sanguanini terrà alto l’onore della Conad ai campionati mondiali Under 21 di beach volley, scattati ieri a Puebla (Messico). L’atleta in forza da questa stagione al team cittadino prenderà parte alla kermesse iridata insieme a Matteo Iurisci, formando l’unica coppia azzurra in tabellone. Per Sanguanini, peraltro, si tratta della terza esperienza internazionale con la maglia dell’Italia in questa stagione: il giovane opposto reggiano ha infatti già partecipato alle rassegne continentali Under 22 e Under 20 disputate rispettivamente a Baden e Madrid, entrambe in coppia con Matteo Marchesan, ottenendo rispettivamente un venticinquesimo posto e un ottimo quarto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

