bcc romagnolo debutto amaro

Sabato 11 ottobre è andata in scena la prima giornata del campionato di pallavolo di serie D maschile. Parte male la Bcc Romagnolo Cesena che al debutto è uscita sconfitta 3-1 (25-23, 19-25, 25-22, 28-26) dalla trasferta a Cento. La partita. Coach Rizzo schiera in avvio Faenza in regia con Casalboni opposto, in posto quattro Leonori e Zandoli, al centro Romagnoli e Dall’Ara e Sirri nel ruolo di libero. La gara si gioca ad armi pari, con entrambe le squadre che danno qualità a partire dalla battuta, ma a fare la differenza per tutta la durata dell’incontro è stata la maggiore efficacia nella fase muro-difesa della squadra di casa, apparsa più solida e brillante rispetto ai romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
