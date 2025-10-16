Bayern Monaco Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live
Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dalla brutta sconfitta in campionato col Como, si rituffa in Women’s Champions League in un crash test a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. Le bianconere nella prima giornata della League Phase hanno battuto il Benfica allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bayern Monaco Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 21 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Bayern Monaco Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prima trasferta europea della stagione per le bianconere UEFA Women's Champions League ? League Phase - 2ª giornata Bayern Monaco ? 21:00 CEST Monaco di Baviera - X Vai su X
Gli ultras del Bayern Monaco si schierano contro Trump con uno striscione chiaro: “Chi vieta l’antifascismo, vuole il fascismo!”. #Germania #BayernMonaco #Schickeria #Antifa #Trump #antifascismo #ultras Foto: EPA/ANNA SZILAGYI - facebook.com Vai su Facebook
Bayern-Juventus Women, diretta Champions: orario e dove vederla in tv e streaming - Alla ricerca di risposte europee per ritrovare fiducia anche in campionato: la Juventus Women questa sera alle 21 affronta il Bayern Monaco in una sfida dal sapore speciale. Come scrive tuttosport.com
Juventus Women vs Bayern Monaco: il confronto tra passato e presente in Champions League - Juventus Women vs Bayern Monaco: il confronto tra passato e presente in Champions League, lo riferisce Corriere di Torino. Scrive tuttojuve.com
Bayern Monaco-Juventus (Women's Champions League): orario, dove vederla in tv e pronostico - La seconda giornata della fase campionato di Women's Champions League vedrà la Juventus impegnata in trasferta per affrontare il Bayern Monaco. Secondo msn.com