Bayern Monaco Juventus Women LIVE | Wälti e Schätzer insieme Cambiaghi con Vangsgaard

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dalla brutta sconfitta in campionato col Como, si rituffa in Women’s Champions League in un crash test a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. Le bianconere nella prima giornata della League Phase hanno battuto il Benfica allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bayern Monaco Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 21 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Bayern Monaco Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bayern Monaco Juventus Women LIVE : Wälti e Schätzer insieme, Cambiaghi con Vangsgaard

