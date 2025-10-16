Bayern Monaco Juventus Women 1-1 LIVE | Schätzer risponde ad Harder INTERVALLO
Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dalla brutta sconfitta in campionato col Como, si rituffa in Women’s Champions League in un crash test a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. Le bianconere nella prima giornata della League Phase hanno battuto il Benfica allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bayern Monaco Juventus Women 1-1: sintesi e moviola. 4? Primo tentativo di Cambiaghi – Riceve da Vangsgaard in area e cerca la girata mancina, contratta e raccolta poi da Grohs 6? Chiusura Lenzini – Era scappata a sinistra Kett, che mette dentro basso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
