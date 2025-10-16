Bayern Monaco Juventus Women 1-1 LIVE | Schätzer risponde ad Harder INTERVALLO

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dalla brutta sconfitta in campionato col Como, si rituffa in Women’s Champions League in un crash test a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. Le bianconere nella prima giornata della League Phase hanno battuto il Benfica allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bayern Monaco Juventus Women 1-1: sintesi e moviola. 4? Primo tentativo di Cambiaghi – Riceve da Vangsgaard in area e cerca la girata mancina, contratta e raccolta poi da Grohs 6? Chiusura Lenzini – Era scappata a sinistra Kett, che mette dentro basso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bayern monaco juventus women 1 1 live sch228tzer risponde ad harder intervallo

© Juventusnews24.com - Bayern Monaco Juventus Women 1-1 LIVE: Schätzer risponde ad Harder INTERVALLO

Contenuti che potrebbero interessarti

bayern monaco juventus womenBayern-Juventus Women, diretta Champions: orario e dove vederla in tv e streaming - Alla ricerca di risposte europee per ritrovare fiducia anche in campionato: la Juventus Women affronta il Bayern Monaco in una sfida dal sapore speciale. Da tuttosport.com

bayern monaco juventus womenBayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Riporta ilbianconero.com

bayern monaco juventus womenBayern Monaco-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Canzi rinuncia a Girelli. Caruso titolare nelle bavaresi - Massimiliano Canzi ha scelto di rinunciare a Cristiana Girelli che partirà dalla panchina. Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Bayern Monaco Juventus Women