Bayern Monaco Juventus Women 1-1 LIVE | enorme occasione per Buhl ma le bianconere resistono

Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Women's Champions League. La Juventus Women, reduce dalla brutta sconfitta in campionato col Como, si rituffa in Women's Champions League in un crash test a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. Le bianconere nella prima giornata della League Phase hanno battuto il Benfica allo Stadium. Bayern Monaco Juventus Women 1-1: sintesi e moviola. 4? Primo tentativo di Cambiaghi – Riceve da Vangsgaard in area e cerca la girata mancina, contratta e raccolta poi da Grohs 6? Chiusura Lenzini – Era scappata a sinistra Kett, che mette dentro basso.

Bayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso.

LIVE Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cambiaghi parte titolare! 76' Dentro Harviken nella Juventus al posto di Lenzini.