Bayern Monaco Juventus Women 1-1 LIVE | enorme occasione per Buhl ma le bianconere resistono

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dalla brutta sconfitta in campionato col Como, si rituffa in Women’s Champions League in un crash test a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. Le bianconere nella prima giornata della League Phase hanno battuto il Benfica allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bayern Monaco Juventus Women 1-1: sintesi e moviola. 4? Primo tentativo di Cambiaghi – Riceve da Vangsgaard in area e cerca la girata mancina, contratta e raccolta poi da Grohs 6? Chiusura Lenzini – Era scappata a sinistra Kett, che mette dentro basso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bayern monaco juventus women 1 1 live enorme occasione per buhl ma le bianconere resistono

© Juventusnews24.com - Bayern Monaco Juventus Women 1-1 LIVE: enorme occasione per Buhl, ma le bianconere resistono

Altre letture consigliate

bayern monaco juventus womenPagina 0 | Bayern-Juventus Women, diretta Champions: orario e dove vederla in tv e streaming - Juventus Women, diretta Champions: orario e dove vederla in tv e streaming ... Da tuttosport.com

bayern monaco juventus womenBayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Riporta ilbianconero.com

bayern monaco juventus womenLIVE Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cambiaghi parte titolare! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76' Dentro Harviken nella Juventus al posto di Lenzini. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Bayern Monaco Juventus Women