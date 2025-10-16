Bayern Monaco Juventus Women 0-0 LIVE | si comincia

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dalla brutta sconfitta in campionato col Como, si rituffa in Women’s Champions League in un crash test a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. Le bianconere nella prima giornata della League Phase hanno battuto il Benfica allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bayern Monaco Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – È cominciato il match Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Bayern Monaco Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bayern monaco juventus women 0 0 live si comincia

© Juventusnews24.com - Bayern Monaco Juventus Women 0-0 LIVE: si comincia

Altre letture consigliate

bayern monaco juventus womenBayern-Juventus Women, diretta Champions: orario e dove vederla in tv e streaming - Alla ricerca di risposte europee per ritrovare fiducia anche in campionato: la Juventus Women questa sera alle 21 affronta il Bayern Monaco in una sfida dal sapore speciale. Riporta tuttosport.com

bayern monaco juventus womenBayern Monaco-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Canzi rinuncia a Girelli. Caruso titolare nelle bavaresi - Massimiliano Canzi ha scelto di rinunciare a Cristiana Girelli che partirà dalla panchina. Come scrive tuttojuve.com

bayern monaco juventus womenLIVE Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cambiaghi parte titolare! - 07 Ecco le formazioni ufficiali: Bayern Monaco: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Bayern Monaco Juventus Women