Riprende la Bundesliga e lo fa nel suo preserale con l’evento più atteso, ovvero il Klassiker tra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund rispettivamente prima e seconda forza del torneo. Difficile capire chi possa fermare la squadra di Kompany questa stagione: 6 vittorie in altrettante gare con 25 gol segnati e appena 3 subiti. Anche in Europa la squadra sta facendo benissimo ed è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Borussia Dortmund (sabato 18 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi favoriti nel Klassiker