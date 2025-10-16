Bayern Monaco-Borussia Dortmund sabato 18 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi favoriti nel Klassiker

Infobetting.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprende la Bundesliga e lo fa nel suo preserale con l’evento più atteso, ovvero il Klassiker tra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund rispettivamente prima e seconda forza del torneo. Difficile capire chi possa fermare la squadra di Kompany questa stagione: 6 vittorie in altrettante gare con 25 gol segnati e appena 3 subiti. Anche in Europa la squadra sta facendo benissimo ed è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bayern monaco borussia dortmund sabato 18 ottobre 2025 ore 18 30 formazioni quote pronostici bavaresi favoriti nel klassiker

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Borussia Dortmund (sabato 18 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi favoriti nel Klassiker

Contenuti che potrebbero interessarti

bayern monaco borussia dortmundPronostico Bayern Monaco-Borussia Dortmund: non ci riescono da più di due anni - Borussia Dortmund è una partita di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it

bayern monaco borussia dortmundBayern Monaco-Borussia Dortmund: marcatore, tiri in porta e ammoniti - Pronostici Bundesliga, ecco tutte le dritte in vista di Bayern Monaco- Lo riporta ilveggente.it

bayern monaco borussia dortmundPronostico Bayern Monaco-Dortmund 18 Ottobre 2025: 7ª Giornata di Bundesliga - Borussia Dortmund, previsto sabato 18 ottobre alle 18:30 per la settima giornata di Bundesliga: chi avrà la meglio in questo scontro epocale? Si legge su bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Bayern Monaco Borussia Dortmund