Bayern Monaco-Borussia Dortmund sabato 18 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi favoriti nel Klassiker
Riprende la Bundesliga e lo fa nel suo preserale con l’evento più atteso, ovvero il Klassiker tra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund rispettivamente prima e seconda forza del torneo. Difficile capire chi possa fermare la squadra di Kompany questa stagione: 6 vittorie in altrettante gare con 25 gol segnati e appena 3 subiti. Anche in Europa la squadra sta facendo benissimo ed è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
