Battlefield 6 | il ritorno della guerra totale
EA e Battlefield Studios lanciano l’esperienza bellica definitiva con nuove modalità, una campagna single-player esplosiva e il ritorno di Portal. Electronic Arts e Battlefield Studios alzano l’asticella con Battlefield 6, disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Il nuovo capitolo della storica saga FPS promette di ridefinire la “guerra totale”, unendo campagna cinematografica, multiplayer su larga scala e strumenti creativi rinnovati. Ambientato nel 2027, il gioco ci porta in un mondo sull’orlo del caos geopolitico: la NATO è in frantumi e una potente compagnia militare privata, Pax Armata, tenta di riempire il vuoto di potere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
