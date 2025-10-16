IL PERSONAGGIO Vedere il Lungobisenzio di nuovo soldout è stato qualcosa di emozionante". L’ultima volta che lo stadio di via Firenze aveva fatto registrare il tutto esaurito, Pietro Amantea si trovava sulla panchina dell’ Ac Prato nei panni di team manager. Era il derby con la Pistoiese del 2023. A due anni di distanza, l’ex dirigente biancazzurro (che ha cominciato a lavorare in società durante la presidenza Toccafondi) è titolare del Bar Amantea e presidente del Prato Club Amantea, inaugurato nel mese scorso. "C’è grande entusiasmo in città, perché si è capito che qualcosa è cambiato rispetto al passato e finalmente c’è un progetto per il futuro del Prato - commenta Amantea - Anche quando abbiamo passato un periodo grigio nelle primissime partite stagionali, ho avvertito massimo sostegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Batte forte il cuore del tifo biancazzurro"