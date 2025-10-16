Batosta Sinner stagione finita | tifosi sconvolti

Archiviata la delusione di Shangai, Jannik Sinner continua a preoccupare tutti i fan. Per il campione azzurro la stagione sembra finita: niente da fare. Appena qualche ora fa Jannik Sinner ha fatto il suo debutto nel ricchissimo Six Kings Slam di Riad, sfidando Stefanos Tsitsipas in una gara più simbolica che realmente competitiva. Il torneo, creato come esibizione milionaria tra i sei tennisti più rappresentativi del panorama mondiale, assegna premi d’oro ma non punti per il ranking ATP, e serve soprattutto a celebrare la grandezza dei protagonisti in campo. Per Sinner è stato il primo match dopo il ritiro amaro al Masters 1000 di Shanghai, dove i crampi lo avevano costretto a dire addio al torneo proprio nel momento cruciale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Batosta Sinner, stagione finita: tifosi sconvolti

