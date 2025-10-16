Romelu Lukaku è uno dei giocatori chiave per quanto riguarda il Napoli allenato da Antonio Conte: il suo racconto è sconvolgente. Romelu Lukaku ha avuto una specie di seconda carriera in Italia, dove ha raggiunto i principali risultati della sua carrieradal punto di vista sportivo. All’Inter, alla Roma e al Napoli ha dimostrato di essere davvero molto decisivo, al cotnrario di quanto capitato al Manchester United e al Chelsea in Premier League. Insomma, un calciatore di grande talento che in Serie A è stato valorizzato nella maniera più assoluta. Parlando proprio di lui, però, nelle ultime ore è finito al centro dell’attenzione per una questione abbastanza grave riguardante una rgomento che esula dalle sue prestazioni in campo (ricordiamo che Lukaku è ancora infortunato). 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Batosta Napoli, la notizia sconvolge Lukaku: “Estorsione”