Basta odio e misoginia contro Giorgia Meloni | la denuncia di Carla Zinni FdI

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solidarietà a Giorgia Meloni e ferma condanna del linguaggio offensivo rivolto alla presidente del Consiglio. Carla Zinni, vicesindaca di Casalbordino e responsabile regionale del dipartimento enti locali di Fratelli d’Italia, interviene dopo le parole pronunciate dal segretario della Cgil. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Tiktoker Rita De Crescenzo, "basta odio, adesso ho paura" - A parlare è la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo che, con un comunicato, stigmatizza le reazioni che si stanno registrando nei suoi confronti sui ... Segnala ansa.it

Rita De Crescenzo choc: “Insulti, odio e minacce contro di me, ho paura”/ Sfogo durissimo della tiktoker - Rita De Crescenzo si sfoga duramente contro le critiche e gli insulti ricevuti con un comunicato: "Basta odio, adesso ho paura! Si legge su ilsussidiario.net

La tiktoker Rita De Crescenzo contro gli hater: «Basta odio, adesso ho paura» - Il volto di Rita De Crescenzo, creator napoletana molto seguita su Instagram e TikTok, non è certo nuovo agli utenti dei social. Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Basta Odio Misoginia Contro