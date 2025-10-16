Basta che mi chieda scusa | Rino Barillari in tribunale contro Depardieu per l’aggressione a via Veneto
Rino 'The King' Barillari, storico paparazzo romano, ha testimoniato al processo contro Gérard Depardieu, accusato di averlo aggredito davanti all’Harry’s Bar di via Veneto. "Mi ha lanciato ghiaccio e poi colpito con due-tre pugni", ha raccontato in aula. "Voglio solo le sue scuse per l'insulto agli italiani". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Agenzia Dire, la redazione chiede “basta stipendi a singhiozzo” ?https://professionereporter.eu/2025/10/agenzia-dire-la-redazione-chiede-basta-stipendi-a-singhiozzo/… via @Proreportereu #giornalisti @direpuntoit @FnsiSocial @ODG_CNOG @odglazio - X Vai su X
Il funerale di don Ennio Salvadei è un fiume che attraversa il paese. Tutti ci sono: uomini col fazzoletto in mano, donne con il rosario tra le dita. L’incenso sale come nebbia, le campane suonano a lungo. Nessuno vuole restare fuori, ma la chiesa non basta. Da - facebook.com Vai su Facebook
Rino Barillari al processo per la lite con Gerard Depardieu: «Mi chieda scusa per l'insulto» - Il fotografo ha testimoniato nel processo dove è parte civile per essere stato aggredito dall'attore il 21 maggio del 2024 in via Veneto ... Scrive msn.com