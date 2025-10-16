Basta che mi chieda scusa | Rino Barillari in tribunale contro Depardieu per l’aggressione a via Veneto

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rino 'The King' Barillari, storico paparazzo romano, ha testimoniato al processo contro Gérard Depardieu, accusato di averlo aggredito davanti all’Harry’s Bar di via Veneto. "Mi ha lanciato ghiaccio e poi colpito con due-tre pugni", ha raccontato in aula. "Voglio solo le sue scuse per l'insulto agli italiani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

