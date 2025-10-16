Basta che mi chieda scusa | Rino Barillari in tribunale contro Depardieu per l’aggressione a via Veneto

Rino 'The King' Barillari, storico paparazzo romano, ha testimoniato al processo contro Gérard Depardieu, accusato di averlo aggredito davanti all’Harry’s Bar di via Veneto. "Mi ha lanciato ghiaccio e poi colpito con due-tre pugni", ha raccontato in aula. "Voglio solo le sue scuse per l'insulto agli italiani". 🔗 Leggi su Fanpage.it