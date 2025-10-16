Bast… Ve l’avevo detto Maria Luisa Ramponi cosa è successo con i carabinieri dopo l’esplosione
Si è scoperta la frase che, secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova, Maria Luisa Ramponi avrebbe urlato ai carabinieri pochi istanti dopo aver fatto esplodere il casolare di famiglia a Castel D’Azzano, nel Veronese. L’esplosione, avvenuta la mattina del 13 ottobre, è costata la vita ai militari Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, i cui funerali di Stato si terranno domani, venerdì 17 ottobre, nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Un dramma che ha sconvolto l’Italia intera e che, col passare dei giorni, rivela sempre più dettagli inquietanti. La donna, che si trovava appostata sul tetto con alcune molotov, avrebbe innescato la deflagrazione mentre i carabinieri stavano eseguendo lo sgombero del casolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
