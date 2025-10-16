Bast*** Strage di carabinieri gli insulti shock dopo l’orrore | frasi che fanno indignare

Un urlo nel silenzio dopo il boato. È questa l’immagine che resta impressa nel caso di Maria Luisa Ramponi, la donna di Castel D’Azzano che, secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova, avrebbe gridato ai carabinieri: “Ve l’avevo detto, bastardi”. Una frase che risuona ancora tra le macerie del casolare esploso la mattina del 13 ottobre, nella tragedia che è costata la vita ai militari Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. I funerali di Stato si terranno domani, 17 ottobre, nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Un dramma che ha sconvolto l’Italia. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava sul tetto del casolare, armata di molotov, quando ha azionato la deflagrazione proprio mentre i carabinieri stavano eseguendo lo sgombero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

