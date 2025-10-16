Bassano del Grappa ubriaco fermato con un coltello nello zaino | minaccia gli agenti in commissariato

Un trentacinquenne marocchino è stato indagato a Bassano del Grappa per porto di armi e ubriachezza dopo un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bassano del Grappa, ubriaco fermato con un coltello nello zaino: minaccia gli agenti in commissariato

Altre letture consigliate

Viaggio nella Memoria: Asiago e Bassano del Grappa Mercoledì 22 ottobre 2025 Con il patrocinio del Comune di Lavagno Un’occasione speciale per riscoprire la storia, la bellezza e il valore della memoria. Il Comune di Lavagno invita i cittadini over - facebook.com Vai su Facebook

Bassano: denunciato 35enne per reato di porto d’armi e ubriachezza - La Polizia di Stato di Bassano denuncia un 35enne marocchino per reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere e lo sanziona per ubriachezza ... Da vicenzareport.it

Polizia di Stato, 3 interventi a Bassano del Grappa - Polizia di Stato: vari interventi sul territorio della Squadra Volanti del commissariato di Bassano del Grappa. vicenzareport.it scrive

Ubriaco e armato di coltello, terrorizza i passanti con un coltello: fermato dai poliziotti grazie al taser - Momenti di paura ieri sera nel cuore di Taranto, in via Cesare Battisti, dove un giovane nigeriano di 20 anni, ubriaco e armato di coltello, ha iniziato a minacciare i passanti. Scrive quotidianodipuglia.it