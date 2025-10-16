Basket una super Benacquista Latina ferma la corsa della corazzata Livorno

Latinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una super Benacquista Assicurazioni Latina Basket stende la Verodol CBD Pielle Livorno. Con un’ottima prova i nerazzurri hanno fermato la corsa dei rtoscani che per il turno infrasettimanale di mercoledì 15 ottobre sono arrivati al palasport di Cisterna forti delle quattro vittorie in altrettante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Basket, entusiasmo in Piazza del Popolo a Latina per la presentazione della Benacquista - Una vera festa di sport e identità ha illuminato la serata di venerdì 26 settembre in Piazza del Popolo a Latina, in occasione della presentazione ufficiale della Prima Squadra della Benacquista Assic ... latinaquotidiano.it scrive

Basket, Benacquista riparte con un super Lautier e batte con un netto 83-70 la Top Secret Ferrara - LATINA Con un turbo Lautier in più nel motore la Benacquista Latina batte con un netto 83- Da ilmessaggero.it

Basket, Benacquista vince gara 3 ed è salva - La vittoria acciuffata ieri sera in gara 3, giocata in trasferta a Fiorenzuola, permette infatti alla squadra di coach Alberto Martelossi di ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Super Benacquista Latina