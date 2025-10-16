Basket una super Benacquista Latina ferma la corsa della corazzata Livorno
Una super Benacquista Assicurazioni Latina Basket stende la Verodol CBD Pielle Livorno. Con un’ottima prova i nerazzurri hanno fermato la corsa dei rtoscani che per il turno infrasettimanale di mercoledì 15 ottobre sono arrivati al palasport di Cisterna forti delle quattro vittorie in altrettante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
