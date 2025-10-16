Basket serie A2 | tra i convocati in azzurro dal ct Banchi per il raduno a Roma anche il giocatore biancoblù Intanto il club punta su Morgillo La Fortitudo sorride con Sarto in Nazionale

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tinge ulteriormente di biancoblù la canotta dell’ Italbasket del nuovo corso orchestrato da coach Luca Banchi, subentrato il 30 settembre a Gianmarco Pozzecco. Proprio il tecnico grossetano, presente al PalaDozza lo scorso 5 ottobre in occasione di Fortitudo-Cividale, ha infatti scelto i convocati per il mini-raduno che impegnerà gli Azzurri dal 20 al 22 ottobre a Roma. Tra loro, nell’entusiasmo della sua società, l’ala fortitudina Alvise Sarto, che prenderà parte al primo appuntamento prima dell’esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027: esordio programmato il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie a2 tra i convocati in azzurro dal ct banchi per il raduno a roma anche il giocatore biancobl249 intanto il club punta su morgillo la fortitudo sorride con sarto in nazionale

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A2: tra i convocati in azzurro dal ct Banchi per il raduno a Roma anche il giocatore biancoblù. Intanto il club punta su Morgillo. La Fortitudo sorride con Sarto in Nazionale

Leggi anche questi approfondimenti

basket serie a2 convocatiBasket serie A2: tra i convocati in azzurro dal ct Banchi per il raduno a Roma anche il giocatore biancoblù. Intanto il club punta su Morgillo. La Fortitudo sorride con Sarto ... - Si tinge ulteriormente di biancoblù la canotta dell’Italbasket del nuovo corso orchestrato da coach Luca Banchi, subentrato il 30 ... Segnala sport.quotidiano.net

basket serie a2 convocatiBasket, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma: spazio a giovani e seconde linee - La nuova avventura di Luca Banchi come CT della Nazionale italiana di basket comincia a Roma all'inizio della prossima settimana con un breve raduno di ... Come scrive oasport.it

basket serie a2 convocatiItalia, i primi convocati di Luca Banchi per il mini raduno dal 20 al 22 ottobre - Prima dell’esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027 in programma il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda, il CT ... Segnala pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie A2 Convocati