Basket serie A2 | tra i convocati in azzurro dal ct Banchi per il raduno a Roma anche il giocatore biancoblù Intanto il club punta su Morgillo La Fortitudo sorride con Sarto in Nazionale
Si tinge ulteriormente di biancoblù la canotta dell’ Italbasket del nuovo corso orchestrato da coach Luca Banchi, subentrato il 30 settembre a Gianmarco Pozzecco. Proprio il tecnico grossetano, presente al PalaDozza lo scorso 5 ottobre in occasione di Fortitudo-Cividale, ha infatti scelto i convocati per il mini-raduno che impegnerà gli Azzurri dal 20 al 22 ottobre a Roma. Tra loro, nell’entusiasmo della sua società, l’ala fortitudina Alvise Sarto, che prenderà parte al primo appuntamento prima dell’esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027: esordio programmato il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Basket serie B Nazionale 5a giornata, Elachem Vigevano-Assigeco Casalpusterlengo 48-38, al termine del primo tempo. Migliori Realizzatori Elachem Vigevano: Corgnati 15, Kancleris 11, Boglio, Gajic e Mazzantini 5. Photocredit: Davide Bozzolan - facebook.com Vai su Facebook
I 13 punti e 9 rimbalzi di Sissoko, i 15 punti di Ross e i 14 di Brown: la @PallTrieste centra la sua prima vittoria in questa #SerieA @UnipolCorporate 2025/26 Al @basket_napoli non bastano i 21 punti di Mitrou-Long #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket serie A2: tra i convocati in azzurro dal ct Banchi per il raduno a Roma anche il giocatore biancoblù. Intanto il club punta su Morgillo. La Fortitudo sorride con Sarto ... - Si tinge ulteriormente di biancoblù la canotta dell’Italbasket del nuovo corso orchestrato da coach Luca Banchi, subentrato il 30 ... Segnala sport.quotidiano.net
Basket, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma: spazio a giovani e seconde linee - La nuova avventura di Luca Banchi come CT della Nazionale italiana di basket comincia a Roma all'inizio della prossima settimana con un breve raduno di ... Come scrive oasport.it
Italia, i primi convocati di Luca Banchi per il mini raduno dal 20 al 22 ottobre - Prima dell’esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027 in programma il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda, il CT ... Segnala pianetabasket.com