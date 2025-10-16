Basket serie A2 La Rinascita non ritroverà Johnson L’americano di Verona è infortunato

Doveva essere una partita senza Camara e con Verona al completo, invece gli scaligeri non avranno Justin Johnson (nella foto) e nella Dole potrebbe rientrare il lungo senegalese. Il guaio fisico che ha coinvolto il grande ex della partita è stato spiegato ieri in un comunicato da parte della Tezenis: "L’atleta Justin Johnson ha riportato un infortunio al piede destro, attualmente in fase di valutazione diagnostica. Il giocatore sarà sottoposto a visita specialistica ortopedica e, al termine della valutazione, verrà definito il percorso terapeutico e riabilitativo". Di fatto non viene rivelato niente, come purtroppo da abitudine ormai consolidata da diverse società, ma il guaio non dovrebbe essere grave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

