Basket Nella Divisione regionale 2 avvio scoppiettante per i ragazzi del coach Marcucci La Cisa Pontremoli piega il Montale Morillo il miglior realizzatore

la cisa pontremoli 59 montale 54 LA CISA PONTREMOLI: Plaia 6, Adamo 11, Morillo 15, Bardi 5, Spagnoli 13, Gonzalez 4, Carlotti 5, Coduri, Ferdani, Fenucci, Filippi. All.: Marcucci. MONTALE: Martini, Ieri, Aquili, Mancini, Evotti, Manfra, Calistri, Cappellini, Bianchi, Palatiello, Malevolti. All. Piperno. Arbitri: Stefano Bertoncini e Fabio Moscatelli. Parziali: 12-10; 23-16; 12-16; 12-12. PONTREMOLI – L'altra sera la Pontremoli del sottocanestro, dopo la vittoria sul Montale, s'è piacevolmente accorta di possedere una squadra vera, perché soltanto una squadra vera, con qualcosa dentro, riesce a difendere i vantaggi, incassando i primi due punti, in una partita come quella con i pratesi.

