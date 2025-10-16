Basket Milano ritrova il carattere e batte Zalgiris in Eurolega

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria di uno specifico enorme per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega, con i meneghini che vincono in rimonta in casa dello Zalgiris Kaunas. Dopo un primo quarto da dimenticare in attacco cambia atteggiamento l’Olimpia, domina lo Zalgiris e si impone per 78-89. Avvio ottimo per Milano, che trova subito i primi tre punti con Bolmaro e un tecnico per flopping a Francisco, anche se Shields non trova il canestro sul libero. Buona difesa di Milano in questi primi minuti, anche se offensivamente si continua a faticare per i ragazzi di Messina e così Zalgiris che trova il sorpasso dopo 3’30”. Non ha idee in attacco Milano, che ha segnato solo 5 punti in 5 minuti e Zalgiris che prova ad allungare da oltre l’arco. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket milano ritrova il carattere e batte zalgiris in eurolega

© Oasport.it - Basket, Milano ritrova il carattere e batte Zalgiris in Eurolega

Leggi anche questi approfondimenti

basket milano ritrova carattereBasket, Milano ritrova il carattere e batte Zalgiris in Eurolega - Vittoria di uno specifico enorme per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega, con i meneghini che vincono in rimonta in casa dello Zalgiris Kaunas. Da oasport.it

basket milano ritrova carattere| Milano ritrova ritmo e fiducia: dominata Varese nel derby lombardo - Dopo una settimana complicata, segnata dalle sconfitte tra campionato ed Eurolega, l’Olimpia Milano reagisce nel migliore dei modi e conquista con autorità il derby lombardo ... Lo riporta pianetabasket.com

Basket: Milano e Pistoia sempre capolista. Il “plus/minus” della 6a giornata - I migliori e i peggiori del turno, che nel posticipo ha visto Sassari passare in volata ad Avellino (88- Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Milano Ritrova Carattere