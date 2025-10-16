Basket | Luca Vildoza arrestato a Bologna assieme alla moglie

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria sull’AS Monaco in Eurolega che per la Virtus Bologna arriva una notizia ben oltre i limiti dell’incredibile: Luca Vildoza, il play argentino della squadra bianconera, è stato arrestato nella notte assieme alla moglie e pallavolista Milica. L’accusa è di aggressione nei confronti di un equipaggio della Croce Rossa. Questi i fatti riportati dal Resto del Carlino: nella notte, in via Calori, proprio vicino al PalaDozza, un’ambulanza si è fermata per digitare l’indirizzo di un intervento. A quel punto sarebbe sopraggiunto Vildoza, che avrebbe lampeggiato verso la citata ambulanza e insultato il personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

