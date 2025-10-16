Basket Luca Vildoza accusato di aver aggredito un’operatrice sanitaria

Il giocatore di basket della Virtus, Luca Vildoza, è accusato di aver aggredito, insieme alla moglie, un'operatrice sanitaria di 26 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

