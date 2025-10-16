Basket Luca Vildoza accusato di aver aggredito un’operatrice sanitaria

Il giocatore di basket della Virtus, Luca Vildoza, è accusato di aver aggredito, insieme alla moglie, un'operatrice sanitaria di 26 anni.

Basket, aggredisce i sanitari di autoambulanza: Vildoza della Virtus Bologna arrestato e rilasciato - Presunta aggressione ad una operatrice, afferrata per i capelli e per il collo, e poi anche il cestista l'avrebbe afferrata per il braccio e sollevata ... Scrive msn.com

Basket: la Virtus Bologna si esprime con una nota sul caso Vildoza - Ci si attendeva una risposta della Virtus Bologna sul caso Luca Vildoza e così è stato. Da oasport.it

Luca Vildoza arrestato, chi è la moglie e cosa è successo - Notte agitata a Bologna: il giocatore della Virtus Vildoza e la moglie sono stati arrestati dopo un acceso scontro con personale sanitario. Riporta minutidirecupero.it