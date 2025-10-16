Basket l' Adamant vince nel ricordo di Andrea Pulidori | successo a Chiusi per 78-85
Straziata dal dolore per la perdita di Andrea Pulidori, al culmine di 48 ore complicatissime dal punto di vista psicologico, l’Adamant sbanca il campo di Chiusi (78-85) e dedica la terza vittoria di fila fuori casa al suo direttore sportivo, scomparso nelle ore precedenti. Ad Arezzo i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
