Basket l' Adamant vince nel ricordo di Andrea Pulidori | successo a Chiusi per 78-85

Ferraratoday.it | 16 ott 2025

Straziata dal dolore per la perdita di Andrea Pulidori, al culmine di 48 ore complicatissime dal punto di vista psicologico, l’Adamant sbanca il campo di Chiusi (78-85) e dedica la terza vittoria di fila fuori casa al suo direttore sportivo, scomparso nelle ore precedenti. Ad Arezzo i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

