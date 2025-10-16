Basket | la Virtus Bologna si esprime con una nota sul caso Vildoza

Ci si attendeva una risposta della Virtus Bologna sul caso Luca Vildoza e così è stato. La squadra bolognese, con un comunicato di pochi minuti fa, ha voluto chiarire la situazione che nelle ultime ore ha focalizzato l’attenzione sul suo tesserato, arrestato, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, per aver aggredito con la moglie il personale sanitario nelle strade di Bologna. Nella mattinata doveva perciò svolgersi il processo per direttissima, dopo che Vildoza e la moglie avevano trascorso la notte ai domiciliari. Gli ultimi aggiornamenti però, testimoniano della rinuncia del Pubblico Ministero al processo e della seguente liberazione dell’argentino, che si è aggregato alla squadra, impegnata venerdì nella trasferta di Lione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: la Virtus Bologna si esprime con una nota sul caso Vildoza

