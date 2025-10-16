Basket la Virtus Bologna sfida l’ASVEL Villeurbanne in Eurolega | si va in cerca del bis dopo la vittoria contro il Monaco
Secondo impegno in Eurolega per la Virtus Bologna nella settimana del doppio turno, con i bolognesi che volano a Lione (Francia) per affrontare l ’ASVEL Villeurbanne domani sera – palla a due alle ore 20:00 all’ Astroballe – per la quinta giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere ripartono dal successo convincente seppur sofferto soprattutto nel finale contro l’AS Monaco (77-73) in un PalaDozza completamente esaurito, con un record aggiornato di 2-2 dopo quattro turni disputati. Carsen Edwards ancora MVP con i suoi 24 punti, al pari di un Saliou Niang in grande spolvero nel quarto conclusivo che ha messo a referto 10 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
