Basket in carrozzina | Italia in semifinale agli Europei battuta la Polonia
L’Italia è nelle prime 4 degli Europei di basket in carrozzina. Nel quarto di finale disputato oggi a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, la squadra azzurra è capace di imporsi sulla Polonia per 72-69 al termine di una partita davvero accesissima e risolta dai 30 punti di Andrea Giaretti, l’uomo in più di questa giornata. L’Italia era entrata nella competizione con un roboante 89-35 sulla Svizzera, ma aveva poi perso 54-67 con la Gran Bretagna. Poi solo vittorie: 51-41 sui Paesi Bassi, 81-64 sulla Francia e 83-49 su Israele. Così è arrivato il secondo posto nel raggruppamento che ha consentito di affrontare la Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il grande basket in carrozzina torna a #Oristano: sport, inclusione e memoria di Domenico Pittalis - facebook.com Vai su Facebook
#Basket in #carrozzina - Grandi campioni al Palasport di Sa Rodia per il Torneo internazionale Città di #Oristano https://comune.oristano.it/it/vivere-il-comune/eventi/evento/Basket-in-carrozzina-Grandi-campioni-al-Palasport-di-Sa-Rodia-per-il-Torneo-internaz - X Vai su X
Basket in Carrozzina Euro 2025: Italia in finale, Polonia battuta - L’Italia della pallacanestro in carrozzina approda in semifinale ai Campionati Europei in corso di svolgimento a Sarajevo dopo aver battuto la Polonia nei ... Riporta basketinside.com
Europei Basket in carrozzina:l'Italia è nei quarti di finale con la Polonia - Quattro vitorie su cinque partite e gli azzurri entrano tra le prime otto del torneo, adesso c'è da fare il salto per accedere alle semifinali ... Come scrive pianetabasket.com
Basket in carrozzina: l'Italia affronta la Polonia per i quarti degli Europei - Quasi un derby in famiglia quello che domani a Sarajevo vedrà l'Italia affrontare la Polonia per i quarti di finale dei Campionati Europei di basket in carrozzina. Secondo unionesarda.it