Basket in carrozzina | Italia in semifinale agli Europei battuta la Polonia

L’Italia è nelle prime 4 degli Europei di basket in carrozzina. Nel quarto di finale disputato oggi a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, la squadra azzurra è capace di imporsi sulla Polonia per 72-69 al termine di una partita davvero accesissima e risolta dai 30 punti di Andrea Giaretti, l’uomo in più di questa giornata. L’Italia era entrata nella competizione con un roboante 89-35 sulla Svizzera, ma aveva poi perso 54-67 con la Gran Bretagna. Poi solo vittorie: 51-41 sui Paesi Bassi, 81-64 sulla Francia e 83-49 su Israele. Così è arrivato il secondo posto nel raggruppamento che ha consentito di affrontare la Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

