Semplicemente una trasferta no per la Dolomiti Energia Trento a Londra. L’Aquila Basket di coach Massimo Cancellieri va sotto di quasi 40 punti contro i London Lions, e il punteggio di 87-71 non rispecchia quanto davvero visto in campo. Kameron McGusty è top scorer con 22 punti, poi Tarik Phillip con 15 e Johnathan Williams (il solo citato di seguito) con 14. Per Trento 22 di Devante Jones e 15 a testa di Andrej Jakimovski e Cheickh Niang. Comincia un po’ meglio la squadra londinese, che va sul 4-1 con Williams e McGusty. Trento, però, tiene molto facilmente e lo fa con un po’ tutta la squadra, mentre Londra è soprattutto Williams. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: i London Lions travolgono Trento in EuroCup