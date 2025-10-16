Basket | i London Lions travolgono Trento in EuroCup
Semplicemente una trasferta no per la Dolomiti Energia Trento a Londra. L’Aquila Basket di coach Massimo Cancellieri va sotto di quasi 40 punti contro i London Lions, e il punteggio di 87-71 non rispecchia quanto davvero visto in campo. Kameron McGusty è top scorer con 22 punti, poi Tarik Phillip con 15 e Johnathan Williams (il solo citato di seguito) con 14. Per Trento 22 di Devante Jones e 15 a testa di Andrej Jakimovski e Cheickh Niang. Comincia un po’ meglio la squadra londinese, che va sul 4-1 con Williams e McGusty. Trento, però, tiene molto facilmente e lo fa con un po’ tutta la squadra, mentre Londra è soprattutto Williams. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
I turned London into a playground Inspired by @teddysphotos’ album “Play”, I turned the city streets into a playground: a hopscotch in the underground, a trash bin turned into a basketball hoop, and darts on a traffic sign #streetart - facebook.com Vai su Facebook
Basket: i London Lions travolgono Trento in EuroCup - L'Aquila Basket di coach Massimo Cancellieri va sotto di quasi 40 punti contro i ... Scrive oasport.it
Diretta/ London Lions Trento streaming video tv: Aquila per trovare continuità! (oggi 16 ottobre 2025) - Diretta London Lions Trento streaming video tv: dopo la bella vittoria di Podgorica la Dolomiti Energia va in Inghilterra per la sua Eurocup. Come scrive ilsussidiario.net