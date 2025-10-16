Basket femminile Venezia batte Saragoza e conquista la seconda vittoria consecutiva in Eurolega
L’ Umana Reyer Venezia combatte fino alla fine e conquista la seconda vittoria consecutiva nell’ Eurolega femminile 2025-2026. Dopo il successo nel primo turno, le veneziano fanno 22 battendo in trasferta il Saragoza, al termine di un match combattuto terminato con il punteggio di 80-84. La Reyer è riuscita a rompere l’equilibrio del match nel finale, grazie anche ai 24 punti di Joyner Holmes. Partono forte le spagnole con un 4-0 ma le veneziane si iscrivono alla partita con il canestro di Holmes. I quattro di fila di Fingall portano Saragoza a +6 ma la Reyer si riavvicina con Fassina e Santucci (-2). 🔗 Leggi su Oasport.it
