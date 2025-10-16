Basket femminile | Schio bella prima vittoria in Eurolega su Sopron
Il Famila Schio conquista la sua prima vittoria stagionale in Eurolega. Dopo la sconfitta sul campo del Galatasaray, al PalaRomare è il Sopron che deve cedere alla squadra di Victor Lapena con un netto 82-65 in cui spiccano ampiamente i 16 punti di Marieme Badiane ed i 15 di Anete Steinberga, mentre dall’altra parte la rotazione ridotta forzatamente a otto giocatrici (con Zala Friskovec a 23 punti e 10 rimbalzi) paga inevitabilmente dazio. Ritmi alti già dalle fasi iniziali, in cui è il gioco interno quello che Schio cerca di cavalcare di più. C’è soprattutto lo zampino di Steinberga nel 7-4 iniziale, poi Conde spinge il Famila sul +5 e l’onda porta anche Zandalasini a segnare la tripla del 14-8. 🔗 Leggi su Oasport.it
