Basket femminile la Dinamo Sassari cede nettamente a Montpellier nella seconda giornata di EuroCup
Arriva la prima sconfitta stagionale per la Dinamo Sassari nella seconda giornata di EuroCup femminile 2025-2026. Dopo il brillante successo nel match di apertura, la squadra italiana si è nettamente arresa a Lattes Montpellier, che ha dominato il match concluso 101-72. Nelle sarde, mai veramente in partita, si salva solo Kourtney Treffers, autrice di una prestazione da 18 punti che però non è bastata ad evitare la rotonda sconfitta. Ritmi alti nel primo quarto, il primo allungo è francese ed è firmato da Sarah Cisse. Quest’ultima è inarrestabile e grazie ad Angloma Montpellier allunga sul +12. 🔗 Leggi su Oasport.it
