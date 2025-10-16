Era stato predetto: Luca Banchi, nel primo dei miniraduni da coach della Nazionale, avrebbe chiamato giocatori meno noti al grande pubblico, una specie di gruppo sperimentale per conoscere meglio elementi che possono tornare utili in futuro. Un futuro nel quale, va ricordato, possono rientrare sia per qualità proprie che per quel lato strano delle qualificazioni ai Mondiali ormai da tempo in collisione con l’Eurolega (più che con l’NBA), il che crea un certo tipo di non desiderati effetti. Dei giocatori che si alleneranno al PalaTiziano il più noto è Guglielmo “Willy” Caruso, che sta provando a rilanciarsi a Napoli dopo due anni a Milano in cui era entrato da giocatore tra i più accreditati nel ruolo di 5 in Italia e da dove è uscito vedendo davvero troppo poco campo rispetto alle sue possibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: chi sono i giocatori chiamati da Luca Banchi nel nuovo raduno dell’Italia