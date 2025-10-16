Basilicata blitz antidroga | 41 arresti

7.00 I Carabinieri del Comando provinciale di Matera stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare "nei confronti di 41 persone nell'ambito di una operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro". I dettagli dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa, che si terrà alle ore 10 presso la Procura della Repubblica a Potenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

