Inter News 24 Barzaghi rivela un clamoroso retroscena sull’avventura di Gasperini all’Inter. Il giornalista ricorda le motivazioni dell’esonero in attesa di Roma Inter. Gian Piero Gasperini si prepara a ritrovare il suo passato nella sfida tra Roma e Inter, in programma sabato sera all’Olimpico. L’attuale tecnico giallorosso affronterà la squadra con cui, nel 2011, visse una delle parentesi più brevi e discusse della sua carriera: solo quattro partite sulla panchina nerazzurra prima dell’esonero. Nel corso di un approfondimento su Sky Sport, il giornalista Matteo Barzaghi è tornato su quella vicenda, raccontando alcuni retroscena e offrendo una riflessione su quanto accadde allora. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barzaghi rivela: «Gasperini era al posto giusto, ma nel momento sbagliato. Voleva mettere Zanetti qui»

